احتفالية القمر… فعالية فنية منوعة للأطفال 

اللاذقية-سانا

أنشطة تفاعلية وعروض مسرحية تنموية وفعاليات منوعة ذات طابع ثقافي وتعليمي وترفيهي تضمنتها احتفالية القمر التي احتضنتها حديقة العروبة في مدينة اللاذقية طيلة ايام عيد الأضحى.

الفعالية التي تنظمها مؤسسة دار القمر بالتعاون مع مجلس مدينة اللاذقية “مركز العروبة للأنشطة الثقافية” وعدد من الجمعيات الأهلية والمبادرات الشبابية تحدث عنها الدكتور سلام محمد مدير فرع المؤسسة باللاذقية لسانا بانها تهدف إلى رسم البسمة على وجوه الأطفال وإدخال البهجة إلى قلوبهم

وعائلاتهم عبر سلسلة أنشطة وعروض تجمع بين الترفيه والتثقيف والتعليم.

وتضمنت الفعالية اطلاق مجموعة من التجهيزات الخاصة برياض الأطفال ومراكز الرعاية مصنعة بخبرات سورية لتتم تجربتها وتقييمها من قبل الأهالي وأصحاب المؤسسات التعليمية.

الطفلان حيدر وسليمان علوني عبرا عن سعادتهما بأجواء المرح والتسلية في الحديقة ولا سيما السيرك وألعاب الخفة والعروض المسرحية ولقاء الأصدقاء والتعرف على أصدقاء جدد.

من جهتها أوضحت عليا معروف معلمة لغة فرنسية أن هذه الفعاليات تعطي شعوراً جميلاً بالسعادة ولا سيما عندما تشاهد الفرح في عيون الأطفال وضحكاتهم وتفاعلهم مع المحيط والابتعاد عن ضغوط الحياة وأيدها بذلك

الموظف أسعد غانم الذي أكد أن اختيار الحديقة لتكون مركزاً لهذا المهرجان مناسب جداً مراعاة لاحوال الكثير من العائلات المادية.

مجدي حداد مدير فرقة طيور الجنة أشار إلى التشاركية الناجحة بين الفرقة ودار القمر على مدى 5 أعوام لتحقيق هدف واحد وهو إسعاد الأطفال والمساهمة في بناء جيل واعٍ ومثقف من خلال تقديم العديد من البرامج

والعروض المسرحية التفاعلية لتوسيع مداركهم المعرفية وتوجيههم.

ميس الدسوقي رئيسة جمعية مكتبة الأطفال العمومية لفتت الى أهمية مشاركة جميع المؤءسسات التي تعنى بالطفل في مثل هذه الفعاليات لتبادل الخبرات والتعريف بأنشطة كل منها والوصول إلى كل بيت وأسرة وجذب عدد أكبر من الأهالي والأطفال وتشجيعهم على ثقافة القراءة والمطالعة.

وشملت الفعاليات سينما تنموية تفاعلية لليافعين قدمها مركز “تنامي ترين” ونشاطا علميا للأطفال بإشراف مركز “أوبن مايند” وجناحا خاصا لاحتضان المبادرات الشبابية ومنها “زلفا” للصناعات اليدوية.

رشا رسلان