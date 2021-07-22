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أكثر من 20 قتيلاً ونزوح عشرات الآلاف جراء معارك عنيفة بإثيوبيا

2021-07-22

اديس ابابا-سانا

أعلن مسؤول أثيوبي اليوم مقتل أكثر من 20 شخصاً ونزوح عشرات الآلاف جراء معارك عنيفة بين متمردين وقوات موالية للحكومة في منطقة عفار الإثيوبية المحاذية لإقليم تيغراي شمال شرق أثيوبيا.

وقال محمد حسين وهو مسؤول في الوكالة الوطنية الإثيوبية للاستجابة للكوارث ومقرها في عفار لـ (فرانس برس) إن القوات المتمردة عبرت الحدود مع منطقة عفار وهاجمت تجمعات رعوية بريئة، مضيفاً “القتال العنيف ما زال مستمراً حيث تأثر نحو 70 ألف شخص بشكل مباشر ونزحوا فيما قتل أكثر من 20 مدنياً”.

ويشهد القتال في منطقة عفار على خطر اتساع رقعة الحرب في تيغراي التي خلفت آلاف القتلى في ثمانية أشهر وأدت إلى نزوح مئات الآلاف وفق ما ذكرت الأمم المتحدة.

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