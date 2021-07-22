القبض على متعاطي مخدرات وشخصين يسرقون السيارات بدمشق

دمشق-سانا

ألقى قسم شرطة العباسيين في دمشق القبض على متعاطي مخدرات وشخصين يمتهنان سرقة محتويات السيارات.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقت سانا نسخة منه أنه أثناء قيام إحدى دوريات قسم شرطة العباسيين بأداء مهامها في منطقة الغساني اشتبهت بفتاة أمام حديقة عامة وبعد إحضارها إلى القسم وتفتيشها من قبل عنصر نسائي عثر ضمن حقيبتها على عدد من حبوب الكبتاغون المخدرة وأفادت بأن الحبوب عائدة لخطيبها والمذكور يضع في منزلها كيساً بضمنه حبوب من نفس النوع والمادة دون علمها ما بداخل الكيس.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إحضار الكيس من منزلها أصولاً وتبين أنه يحتوي على مواد وحبوب مخدرة فتم إلقاء القبض على خطيبها المذكور وبالتحقيق معه اعترف بتعاطيه مادتي الحشيش والحبوب المخدرة وقيامه بوضع المواد المخدرة لدى خطيبته كي لا يثير الشبهات حول نفسه وتبين أن خطيبته ليس لها علاقة بالمواد المخدرة.

وفي سياق آخر بينت الوزارة انه وبعد تلقي القسم شكوى حول إقدام أشخاص مجهولين على كسر وخلع أبواب السيارات وسرقة محتوياتها ومن خلال المتابعة والمراقبة تمكن القسم من القبض على شخصين أثناء محاولتهما خلع باب إحدى السيارات في منطقة العدوي وبالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على سرقة محتويات السيارات ضمن مدينتي دمشق وريفها وبيع قسم من المسروقات وصرف ثمنها وبدلالتهما تم استرداد بعض المسروقات.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم اتخاذ الإجراء اللازم بحق المقبوض عليهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص.