إخماد أربعة حرائق بحمص وريفها

حمص-سانا

أخمد فوج إطفاء حمص اليوم أربعة حرائق طالت أعشاباً يابسة وأشجاراً حراجية بحمص وريفها.

وذكر العميد حسن عمار قائد فوج إطفاء حمص لمراسل سانا أن كوادر الفوج تعاملوا مع حريق أعشاب واسع بالقرب من محطة وقود الروابي على طريق حمص طرطوس بريف حمص الغربي وتمكنوا من إخماده قبل وصوله إلى المحطة.

وأضاف عمار أن كوادر الفوج أخمدوا حريقين نشبا بأعشاب يابسة وأشجار حراجية قرب جسر أم جامع وآخر قرب مفرق الحواش على جانب طريق حمص طرطوس بالإضافة لإخماد حريق أعشاب في حي الوعر بمدينة حمص.

وكانت فرق اطفاء حمص أخمدت أمس حريقاً نشب بأعشاب يابسة وأشجار مثمرة وحراجية بقرية بحور بمنطقة ضهر القصير بريف حمص.