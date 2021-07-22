حصيلة ضحايا الفيضانات في بلجيكا وألمانيا ترتفع إلى 207

بروكسل-سانا

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والسيول في كل من ألمانيا وبلجيكا إلى 207 فيما اعتبر الآلاف في عداد المفقودين.

ونقلت رويترز عن سلطات الإغاثة والإنقاذ الألمانية قولها في بيان اليوم إن “أكثر من 170 شخصاً لقوا حتفهم في فيضانات الأسبوع الماضي في أسوأ كارثة طبيعية تشهدها البلاد منذ أكثر من نصف قرن واعتبر الآلاف في عداد المفقودين”.

وفي بلجيكا أعلن مركز مواجهة الأزمات البلجيكي أن حصيلة ضحايا فيضانات الأنهار والسيول التي وقعت الأسبوع الماضي ارتفعت إلى 37 شخصاً فيما اعتبر ستة آخرون في عداد المفقودين.

وكان اتحاد صناعة التأمين الألماني قدر أمس أن قيمة الأضرار التي سببتها الفيضانات المدمرة التي اجتاحت أجزاء من البلاد الأسبوع الماضي بخمسة مليارات يورو.