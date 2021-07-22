337 قتيلاً جراء أعمال الشغب في جنوب إفريقيا

بريتوريا-سانا

أعلنت سلطات جنوب إفريقيا اليوم ارتفاع حصيلة القتلى جراء أعمال الشغب التي تشهدها البلاد على خلفية اعتقال الرئيس السابق جاكوب زوما إلى 337 شخصاً.

ونقلت وسائل إعلام عن وزيرة شؤون الرئاسة بالإنابة في جنوب إفريقيا كومبودزو نتسافيني قولها “إن الشرطة حدثت عدد قتلى أعمال الشغب إلى 337 بعد أن كانت الحصيلة الرسمية أمس 276 شخصاً”.

واندلعت أعمال الشغب على خلفية بدء زوما قبل أسبوعين قضاء عقوبة بالسجن مدة 15 شهراً باحتجاجات في مسقط رأسه بمقاطعة كوازولو-ناتال بعد إدانته بازدراء القضاء لرفضه الامتثال لأمر المحكمة للإدلاء بشهادته في تحقيق تدعمه الدولة يحقق في مزاعم وقائع فساد إبان رئاسته للبلاد خلال الفترة 2009 إلى 2018.