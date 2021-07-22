بوتين وباشينيان يبحثان قضية قره باغ

موسكو-سانا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والقائم بأعمال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان تطورات الأوضاع في إقليم قره باغ وحوله بما في ذلك قضية إعادة الأسرى.

وجاء في بيان صدر عن الكرملين وفق ما نقل موقع روسيا اليوم “إن بوتين وباشينيان تطرقا خلال اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم بمبادرة من الطرف الأرميني إلى المسائل الحيوية للتعاون الروسي الأرميني في مجالات التجاري والاقتصادي والإنساني وقطاع الطافة”.

وذكر البيان أن الجانبين بحثا الأوضاع حول قره باغ حيث تناول الاتصال موضوع رفع القيود عن المواصلات والعلاقات الاقتصادية في المنطقة واتفقا على الاستمرار في الاتصالات الثنائية.

بدوره ذكر المكتب الإعلامي لمجلس وزراء أرمينيا أن بوتين و باشينيان ناقشا تطبيق الاتفاقات الثلاثية التي تم التوصل إليها في 9 تشرين الثاني عام 2020 و 11 كانون الثاني الماضي بما في ذلك إعادة الأسرى وفتح المواصلات في المنطقة.