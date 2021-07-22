العدوان السعودي يرتكب 213 خرقاً جديداً لوقف إطلاق النار بالحديدة

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي اليوم 213 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة اليمنية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بمحافظة الحديدة قوله: “من بين تلك الخروقات استحداث تحصينات في الجبلية و19 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 172 قذيفة و169 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة وغارة لطيران تجسسي على الفازة وتحليق سبع طائرات حربية في أجواء كيلو 16 والمنظر والمدينة والفازة والجبلية و16 طائرة تجسسية في أجواء كيلو 16 وشارع الـ 50 والفازة والدريهمي والجبلية والجاح”.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

في سياق متصل واصل طيران العدوان السعودي غاراته مستهدفاً المناطق والأحياء السكنية في محافظتي مأرب وصعدة باليمن مخلفاً أضراراً في ممتلكات المدنيين.

وأوضح مصدر أمني بمحافظة مأرب لوكالة الأنباء اليمنية سبأ “أن طيران العدوان شن غارات على عدد من المديريات والمناطق في محافظات صعدة والبيضاء ومأرب ألحقت أضراراً جسيمة بممتلكات المدنيين”.

ويواصل النظام السعودي عدوانه على الشعب اليمني مخلفاً عشرات آلاف الضحايا ودماراً هائلاً بالبنى التحتية.