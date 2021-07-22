إصابة ثمانية أشخاص بإطلاق نار في شيكاغو الأمريكية

واشنطن-سانا

أصيب ثمانية أشخاص بجروح جراء إطلاق نار في مدينة شيكاغو بولاية ألينوي الأمريكية.

ونقلت اسوشيتد برس عن الشرطة المحلية قولها في بيان اليوم إن “شخصاً يستقل سيارة أطلق النار على مجموعة من الأشخاص كانوا يستقلون حافلة بالقرب من حديقة لينكولن بارك في الجانب الشمالي لمدينة شيكاغو ما أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص بجروح” تم نقل المصابين إلى المستشفى فيما بدأت الشرطة تحقيقاتها لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.

وتشهد الولايات المتحدة حوادث إطلاق نار متكررة في ظل القوانين التي تشرع حمل السلاح كحق فردي وتفشي ظاهرة العنف في المجتمع الأميركي.