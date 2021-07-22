SCS-NET
الشريط الأخباري

إصابة ثمانية أشخاص بإطلاق نار في شيكاغو الأمريكية

2021-07-22

واشنطن-سانا

أصيب ثمانية أشخاص بجروح جراء إطلاق نار في مدينة شيكاغو بولاية ألينوي الأمريكية.

ونقلت اسوشيتد برس عن الشرطة المحلية قولها في بيان اليوم إن “شخصاً يستقل سيارة أطلق النار على مجموعة من الأشخاص كانوا يستقلون حافلة بالقرب من حديقة لينكولن بارك في الجانب الشمالي لمدينة شيكاغو ما أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص بجروح” تم نقل المصابين إلى المستشفى فيما بدأت الشرطة تحقيقاتها لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.

وتشهد الولايات المتحدة حوادث إطلاق نار متكررة في ظل القوانين التي تشرع حمل السلاح كحق فردي وتفشي ظاهرة العنف في المجتمع الأميركي.

انظر ايضاً

مقتل امرأتين وإصابة 15 شخصاً بحادثي إطلاق نار في شيكاغو الأمريكية

واشنطن-سانا قتلت امرأتان وأصيب 15 شخصاً بجروح في حادثي إطلاق نار منفصلين في مدينة شيكاغو …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved