بيسكوف: نتجه لفصل شبكة الإنترنت الروسية عن الشبكة العالمية

موسكو-سانا

أعلنت روسيا أنها تجري تدريبات لفصل شبكة الإنترنت الروسية “رونت” عن الشبكة العالمية نظراً لأهمية ذلك فيما يتعلق بالحد من الجرائم الإلكترونية المتزايدة.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله اليوم إننا نعيش في عصر تكتسب فيه الجريمة الإلكترونية زخماً كبيراً ولا يزال هناك عجز في التعاون الدولي النشط في مكافحة هذه الجرائم.

وأضاف بيسكوف إن الغرض من التدريبات هو تحديد إمكانية تشغيل شبكة “رونت” في حال حدوث اعتداءات خارجية وعرقلة تهديدات أخرى.

وكان نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف أكد في وقت سابق أن بلاده مستعدة قانونياً وتكنولوجياً للانفصال عن شبكة الإنترنت العالمية إذا لزم الأمر وقادرة على تكوين شبكتها الخاصة.