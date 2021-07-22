السورية للتجارة تسير 6 سيارات جوالة في دمشق لبيع المياه المعدنية

دمشق-سانا

سيرت المؤسسة السورية للتجارة اليوم 6 سيارات جوالة في دمشق لبيع المياه المعدنية بسعرها المحدد من قبل وزارة الصناعة لكسر الأسعار ومنع الاتجار بها.

وأكد المدير العام للمؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم في تصريح لمندوب سانا أن كل سيارة تحمل 300 جعبة تحتوي 6 عبوات حجم 1.5 ليتر وتم تسيير سيارتين إلى منطقة المزة وسيارة إلى مشروع دمر وسيارة إلى باب توما وسيارة إلى كفرسوسة وسيارة جانب المشفى الفرنسي.

وبين نجم أن جميع صالات السورية للتجارة تتوافر فيها مياه بقين والدريكيش والفيجة والسن بالسعر المحدد والسيارات الجوالة جاءت كخطوة رديفة لعمل الصالات لوقف ظاهرة الاتجار بالمياه وتخفيف حالة الازدحام.

محمود محمد