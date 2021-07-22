عون يطلب إعلام الأمم المتحدة باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية

بيروت-سانا

دعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون إلى ضرورة إعلام الأمانة العامة للأمم المتحدة باستمرار انتهاك السيادة اللبنانية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن عون طلب من وزيرة الدفاع وزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر إبلاغ مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة أمل مدللي بضرورة إعلام الأمم المتحدة باستمرار الانتهاكات الإسرائيلية ولا سيما في ضوء استخدام الأجواء اللبنانية من أجل الاعتداء على الأراضي السورية وهو ما أدى أيضاً إلى وقوع أضرار في بلدتين لبنانيتين نتيجة العدوان الصاروخي الإسرائيلي الأخير.

وكانت تصدت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري لعدوان إسرائيلي بالصواريخ فجر اليوم على منطقة القصير بريف حمص وأسقطت معظم الصواريخ المعادية.