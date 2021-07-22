ميركل قلقة من تسارع تفشي كورونا في ألمانيا

برلين-سانا

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن قلقها البالغ إزاء الارتفاع المتسارع لعدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا كوفيد 19 في البلاد وخصوصاً بسبب المتحور دلتا داعية السكان إلى تلقي اللقاح.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ميركل قولها خلال مؤتمر صحفي في برلين اليوم: “نحن نشهد ارتفاعاً متسارعاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا وأجد هذه السرعة مقلقة” معتبرة أن عملية التلقيح تشكل خطوة صغيرة نحو العودة لحياة طبيعية.

وكانت ألمانيا سجلت أمس 2203 إصابات و19 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ما يرفع إجمالي الإصابات فيها إلى ثلاثة ملايين و748613 إصابة والوفيات إلى 91416 حالة.