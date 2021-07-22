الصحة العالمية تدعو إندونيسيا إلى تشديد قيود مكافحة كورونا

جاكرتا–سانا

دعت منظمة الصحة العالمية إندونيسيا إلى تطبيق إجراءات أشد وأوسع نطاقاً للتصدي لزيادة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا وذلك بعد أيام من إعلان الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو عن تخفيف القيود.

وقالت منظمة الصحة في تقرير لها نشر اليوم وفق ما نقلت رويترز: “إن تطبيق قيود صارمة فيما يتعلق بالصحة العامة وتشديد القيود الاجتماعية أمر بالغ الأهمية” داعية إلى تحرك عاجل لمكافحة الزيادة الحادة في الإصابات في الـ 13 إقليماً من أقاليم إندونيسيا الأربعة والثلاثين.

وأشار التقرير إلى أن إندونيسيا تواجه في الوقت الراهن مستوى مرتفعاً جداً من انتشار العدوى وهذا مؤشر على مدى أهمية تطبيق إجراءات صحية واجتماعية صارمة ولا سيما الحد من الانتقالات في أنحاء البلاد.

وأصبحت إندونيسيا إحدى بؤر الجائحة العالمية في الأسابيع القليلة الماضية مع ارتفاع الإصابات بالمرض إلى خمسة أمثالها على مدى الأسابيع الخمسة الماضية وهذا الأسبوع تجاوز عدد الوفيات اليومية 1300 وهو ضمن الأعلى على مستوى العالم.

يذكر أن إجمالي الإصابات في إندونيسيا بلغ حتى الآن مليونين و983 ألفاً و830 إصابة بينما بلغ إجمالي الوفيات 77583 حالة.