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الاحتلال التركي ومرتزقته يعتدون بالقذائف والصواريخ على ريف حلب

2021-07-22

حلب–سانا

جددت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية اعتداءاتها انطلاقاً من مناطق انتشارها ضمن المناطق التي تحتلها مستهدفة منازل المواطنين في عدة قرى بريف حلب الشمالي.

وقالت مصادر محلية لـ سانا: إن قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين استهدفوا بعدد من الصواريخ كلاً من دير جمال وصوغانكة وأبين وعقيبة ومرعناز بريف حلب الشمالي ما أدى إلى وقوع أضرار مادية في منازل وممتلكات الأهالي.

ولفتت المصادر إلى قيام قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها الإرهابيين بالاعتداء بـ 5 قذائف صاروخية أطلقتها من مواقع انتشارها في قرية توخار صغير باتجاه قرية توخار كبير بريف مدينة منبج شمال شرقي حلب ما أدى أيضاً إلى وقوع أضرار مادية في منازل المواطنين وممتلكاتهم.

واستشهد أمس مدني وأصيب 3 آخرون من جراء اعتداء قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية بالأسلحة الثقيلة على الطريق الدولي “M4” شمال مدينة الرقة.

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