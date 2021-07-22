ارتفاع عدد ضحايا الأمطار الغزيرة في الصين إلى 33 شخصاً

بكين-سانا

ارتفع عدد ضحايا الفيضانات والسيول الناجمة عن تساقط الأمطار الغزيرة في مقاطعة خنان وسط الصين إلى 33 شخصاً إضافة إلى فقدان ثمانية آخرين.

وذكرت هيئة إدارة الطوارئ بالمقاطعة وفق ما نقلت وكالة شينخوا الصينية اليوم “تسبب هطول الأمطار الغزيرة في المقاطعة بإلحاق الضرر بأكثر من ثلاثة ملايين شخص وإجلاء أكثر من 376 ألف شخص من المناطق المتضررة بالمقاطعة إلى أماكن آمنة”.

ودمرت مياه الأمطار أكثر من 215200 هكتار من المحاصيل الزراعية ما تسبب بخسارة اقتصادية مباشرة بنحو 22ر1 مليار يوان أي ما يعادل نحو 6ر188 مليون دولار أمريكي.

وأشارت حصيلة سابقة إلى مقتل 25 شخصاً وفقدان سبعة من جراء السيول.