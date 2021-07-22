تصادم طائرتين في مطار دبي ولا إصابات

دبي-سانا

تصادمت طائرتا ركاب من شركة الطيران منخفضة التكلفة “فلاي دبي” وشركة طيران الخليج البحرينية على ممر بمطار دبي الدولي صباح اليوم دون وقوع إصابات من جراء الحادث.

ونقلت وسائل إعلام إماراتية عن شركة “فلاي دبي” قولها: إن إحدى طائراتها من طراز بوينغ 737-800 المتجهة إلى قيرغيزستان تم اكتشاف تأثرها بحادث بسيط واضطرت للعودة إلى موقف الطائرات مضيفة: إن الركاب سافروا في رحلة لاحقة غادرت بعد ست ساعات.

وأشارت الشركة إلى أن الاصطدام أضر بطرف أحد جناحي الطائرة.

من جهتها ذكرت شركة طيران الخليج أن إحدى طائراتها تأثرت في الذيل بسبب طائرة تابعة لشركة طيران أخرى ولم تحدد طيران الخليج الطائرة المعنية لكنها قالت: إنها تعمل على إعادة توصيل جميع الركاب إلى وجهاتهم النهائية.

وقالت سلطات مطار دبي الدولي: إن التصادم أجبرها على إغلاق أحد مدرجيه لمدة ساعتين وإن عمليات الطيران لم تتأثر بالإغلاق.

ويعتبر هذا هو الحادث الثاني لطيران الخليج في أقل من شهر بعد تعرض إحدى رحلاتها المتجهة من البحرين إلى الكويت لحادث عارض أثناء هبوطها في مطار الكويت الدولي.

وأكدت سلطات المطار الإماراتي عدم وقوع إصابات في صفوف المسافرين على متن الطائرتين من جراء الحادث.