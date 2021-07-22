انخفاض أسعار الذهب

لندن-سانا

تراجعت أسعار الذهب اليوم لتحوم قرب أدنى مستوى في أكثر من أسبوع تحت ضغط ارتفاع الدولار.

وذكرت رويترز أن السعر الفوري للذهب كان منخفضاً 0.2 بالمئة إلى 1799.18 دولاراً للأوقية بعد أن سجل أقل مستوى له منذ الـ 12 من تموز الجاري عند 1793.59 دولاراً في الجلسة السابقة.

ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة لتسجل 1799.20 دولاراً للأوقية.

ومن المعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة 0.3 بالمئة إلى 25.15 دولاراً للأوقية وارتفع البلاديوم 0.5 بالمئة مسجلاً 2667.44 دولاراً وهبط البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1076.91 دولاراً للأوقية.