أنتونوف: اللهجة العدائية تجاه موسكو تتناقض مع مباحثات بوتين بايدن

واشنطن–سانا

أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف اليوم أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وألمانيا بشأن خط غاز سيل “التيار الشمالي 2” يتعارض مع روح مباحثات الرئيسين فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن.

وكانت فيكتوريا نولاند نائبة وزير الخارجية الأمريكي أعلنت أمس عن اتفاق تم التوصل له مع الحكومة الألمانية بشأن مشروع خط أنابيب الغاز “التيار الشمالي 2” يتضمن أنه “إذا حاولت روسيا استخدام الطاقة كسلاح فستتخذ برلين إجراءات للحد من تصدير الطاقة الروسية”.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن أنتونوف قوله: إن الاتفاقية الأمريكية الألمانية تثير تساؤلات خطيرة وحتى سوء فهم فيما يتعلق بالهجمات السياسية ضد روسيا مضيفاً: إن اللهجة العدائية تجاه بلدنا تتناقض بشكل أساسي مع روح المحادثات بين الرئيسين التي جرت في الـ 16 من حزيران في جنيف.

وأضاف السفير: إن محاولات إظهار روسيا كمعتد ودولة تقوم بأنشطة خبيثة أصبحت منذ فترة طويلة السمة للمعادين لها مشدداً على أن لا جدوى من التهديدات الموجهة إلى موسكو.

وأوضح أن موسكو لا تقبل مثل هذا الخطاب مثلما لا يمكنها قبول تعرضها للعقوبات الأحادية غير المشروعة التي تخص مجلس الأمن فقط.