أكثر من 45 ألف إصابة بالفطر الأسود في صفوف مرضى كورونا في الهند

نيودلهي-سانا

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم أنها سجلت خلال الشهرين الماضيين أكثر من 45 ألف إصابة بداء “الفطر الأسود” المرض الفطري الذي يزيد معدل الوفيات فيه عن 50 بالمئة ويتفشى خصوصاً في صفوف أشخاص أصيبوا بكوفيد19.

ونقلت فرانس برس عن نائب وزير الصحة بهاراتي برافين باوار قوله أمام البرلمان إن “أكثر من 4200 شخص لقوا حتفهم بسبب “الفطار العفني” وهو في العادة مرض نادر لكنه انتشر في الهند في صفوف أشخاص تعافوا من كورونا.

وهذا المرض الفطري الشديد العدوانية أجبر الجراحين على إزالة عيون وأنف وعظام الفكين لدى بعض المرضى لمنع العدوى من الوصول إلى الدماغ.

ووفقا للحكومة الهندية فإن ولاية ماهاراشترا غرب البلاد هي الأكثر تضرراً بهذا المرض إذ سجلت 9348 إصابة.

وينتج مرض “الفطار العفني” المعروف باسم الفطر الأسود عن كائنات تسمى العفنيات يمكن أن تدخل الجسم عن طريق التنفس أو إصابات في الجلد.

والأكثر عرضة للإصابة بهذا الداء هم مرضى السكري وضعف جهاز المناعة والأشخاص الذين خضعوا لعمليات زرع أعضاء.

وقبل جائحة كوفيد19 كانت الهند تسجل 20 إصابة فقط بهذا الداء سنوياً.

ويعزو الخبراء الارتفاع الكبير في أعداد المصابين بهذا الداء إلى الإفراط في استخدام السترويدات لعلاج مرضى كوفيد19.

وإزاء ارتفاع أعداد المصابين بالفطر الأسود أعلنت الحكومة الهندية في أيار الماضي أن هذا الداء أصبح وباء.

ووفقا للأرقام الحكومية فقد بلغ عدد الإصابات بهذا المرض ذروته في أيار وحزيران قبل أن ينخفض بشكل كبير.

ووفقاً لصحيفة هندوستان تايمز فقد سجلت زيادة في الإصابات بهذا الداء بين الأطفال في ولاية راجاستان شمال البلاد.