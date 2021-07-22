22تموز 1896- صدور العدد الأول من صحيفة الشام في دمشق

دمشق-سانا

1598- مسرحية تاجر البندقية للأديب ويليام شكسبير تدخل السجل الملكي بأمر من الملكة إليزابيث.

1624- الألماني ويلهلم شيكار الأستاذ بجامعة هايدلبرج يكتشف أول آلة حاسبة تقوم بالعمليات الأربع الأساسية وقد أطلق عليها اسم الساعة الحاسبة.

1896- صدور العدد الأول من صحيفة الشام في دمشق، وقد ظلت الصحيفة تصدر حتى عام 1908.

1906- تتويج هاكون السابع ملكاً على النرويج.

1921- جمهورية الريف في المغرب تهزم الجنود الإسبان في معركة أنوال.

1944- استقلال بولندا وإعلان الجمهورية فيها.

1946- مقتل 110 بريطانيين في هجوم لمنظمة أريغون الصهيونية على فندق الملك داوود مقر قوات الاحتلال البريطانية في القدس.

1952- تشكيل حكومة جديدة في مصر برئاسة أحمد نجيب الهلالي، واستمرت بعملها لمده ساعات فقط وذلك بسبب قيام ثورة 23 يوليو في تلك الليلة وكانت بذلك أقصر الحكومات عمراً في مصر.

1987- إطلاق النار على رسام الكاركتير الفلسطيني ناجي العلي في لندن.

2006- عميد المراسلين الإسبان في لبنان توماس الكوبيرو، سورية البلد العربي الوحيد الذي هب لمساعدة لبنان عند ساعة الحق والحقيقة.

من مواليد هذا اليوم

1904- الزعيم الصيني دينج كسياو بينج وتوفي عام 1997.

1924- أحمد عبد الستار الجواري عالم لغوي عراقي وعضو مجمع اللغة العربية في بغداد والقاهرة.

1965- شون مايكل أسطورة عالم المصارعة الحرة أمريكي.

من وفيات هذا اليوم

1932- شاعر النيل حافظ إبراهيم عن 61 عاماً.

1936- أحمد عزة الأعظمي كاتب وصحفي ومؤرخ عراقي.