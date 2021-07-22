مصر تسجل 49 حالة إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات

القاهرة-سانا

أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 49 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وأفاد خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة بأن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم بلغ 283 ألفاً و 862 من ضمنهم 225 ألفاً و 869 حالة تم شفاؤها و16465 حالة وفاة”.

وكان محمد النادي عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بالوزارة صرح في وقت سابق من الشهر الجاري أن الموجة الثالثة من كورونا مرت بسلام وتوقع حدوث موجة رابعة من الجائحة في البلاد مطلع أو منتصف ايلول المقبل.