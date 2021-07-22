مصرع 17 مهاجراً على الأقل بعد غرق قارب قبالة تونس

تونس-سانا

قال الهلال الأحمر التونسي اليوم إن 17 مهاجراً بنغالياً على الأقل غرقوا بعد تحطم قارب قبالة تونس وهم يحاولون عبور البحر المتوسط من ليبيا إلى إيطاليا بينما أنقذ خفر السواحل أكثر من 380.

ونقلت رويترز عن مصدر في الهلال الأحمر التونسي أن القارب أبحر من زوارة على ساحل شمال غرب ليبيا حاملاً مهاجرين من جنسيات مختلفة إفريقية وآسيوية.

وقال المصدر إن البحرية أنقذت 380 مهاجراً وإن 17 بنغالياً غرقوا في قارب أبحر من زوارة الليبية صوب أوروبا.

ووقعت عدة حوادث غرق في الشهور القليلة الماضية قبالة سواحل تونس حيث ارتفعت وتيرة محاولات العبور إلى أوروبا انطلاقاً من تونس وليبيا باتجاه إيطاليا مع تحسن الجو.