زاخاروفا : لافروف يلتقي بيدرسون في موسكو غداً

موسكو-سانا

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الوزير سيرغي لافروف سيلتقي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سورية غير بيدرسون في العاصمة موسكو غدا.

وكتبت زاخاروفا على قناتها في تيليغرام وفق ما نقل موقع روسيا اليوم أن لافروف سيعقد في الثاني والعشرين من الشهر الجاري في موسكو لقاء عمل مع بيدرسون دون أن تورد مزيدا من التفاصيل.

وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سورية ألكسندر لافرنتييف بحثا في الرابع من الشهر الجاري مع بيدرسون حل الأزمة في سورية.