الصحة العالمية تحذر من هيمنة متحور دلتا خلال الأشهر المقبلة في عدد من دول العالم

جنيف-سانا

حذرت منظمة الصحة العالمية من هيمنة متحور” دلتا ” من فيروس كورونا خلال الأشهر المقبلة في عدد من دول العالم.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المنظمة قولها في بيان اليوم إنه من المتوقع أن يحل متحور دلتا من كورونا مكان المتحورات الأخرى بسرعة ليصبح المهيمن في الأشهر المقبلة مشيرة إلى أنه لم تتضح بعد الآلية الدقيقة التي تجعل هذا المتحور أكثر قابلية للانتقال مقارنة مع المتغيرات الأخرى.

وعزت المنظمة انتشار المتحور دلتا لأربعة عوامل تتلخص بظهور سلالات أكثر قابلية للانتشار والتراخي في اتباع تدابير الصحة العامة والاختلاط الاجتماعي الأقوى وبطئ وتيرة التطعيم مرجحة أن يصبح متحور دلتا المسؤول عن أكثر من 75 بالمئة من الإصابات الجديدة في عدد من دول العالم.

وكانت مصادر صحية أمريكية كشفت أمس أن متحور “دلتا” من بات يمثل نحو 83 بالمئة من حالات الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة.

يذكر أن متغير دلتا هو شكل متحور من فيروس كورونا ينتشر بسهولة أكبر من النسخ الأخرى وتم اكتشافه لأول مرة فى الهند ولكن تم تحديد تواجده الآن في جميع أنحاء العالم.

وحسب آخر احصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي فإن إجمالي الإصابات بكورونا حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول 2019 لغاية الآن وصل إلى 192577302 إصابة و حالات الوفاة إلى 4138248 حالة.