جباروف: اتفاق برلين وواشنطن بشأن خط غاز (التيار الشمالي 2) لن يؤثر على موقف روسيا تجاه امدادات الغاز لأوروبا

موسكو-سانا

أكد نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الفيدرالية الروسي فلاديمير جباروف أن الاتفاق بين الولايات المتحدة وألمانيا بشأن خط أنابيب الغاز “التيار الشمالي 2” لن يؤثر على موقف بلاده تجاه إمدادات الغاز إلى أوروبا.

وقال جباروف في تصريح لوكالة سبوتنيك:”يمكن أن نسمي كل هذا اتفاقيات افتراضية لأنها لن تؤثر على موقفنا من إمدادات الغاز.. نحن مستعدون لتوريد الغاز لأوكرانيا وعبر التيار التركي وخطي التيار الشمالي ولكن يجب أن تكون هناك شروط لذلك” مشيرا إلى عدم اكتراث بلاده بمشتري الغاز من بلاده وخاصة ألمانيا.

وكانت فيكتوريا نولاند نائبة وزير الخارجية الأمريكي أعلنت في وقت سابق اليوم أن الولايات المتحدة ستعلن في وقت لاحق اليوم عن اتفاق تم التوصل إليه مع الحكومة الألمانية بشأن مشروع خط أنابيب الغاز”التيار الشمالي 2″.