غرق شابين في بحيرة سد الرستن شمال حمص

حمص-سانا

تمكنت فرق الإنقاذ بحمص من انتشال جثماني شابين غرقا اليوم في بحيرة سد الرستن بريف حمص الشمالي.

وذكر العميد غياث عاقل مدير الدفاع المدني بحمص لمراسل سانا أن غرفة عمليات الفرع تلقت نداء استغاثة حول غرق شابين في بحيرة سد الرستن بريف حمص الشمالي وعلى الفور تم تشكيل فريق إنقاذ من عناصر الفرع وكوادر فوج إطفاء حمص وباشروا عملية البحث عن الشابين وانتشال جثمانيهما ونقلهما إلى مشفى الهلال في مدينة الرستن.

وكانت فرق الإنقاذ بحمص منذ عشرة أيام انتشلت جثمان طفل غرق في ساقية للري بمنطقة السلطانية بمحيط مدينة حمص.