وزير خارجية العراق: جولة الحوار الأخيرة بين العراق وأمريكا ستشهد الاتفاق على جدولة الانسحاب الأمريكي

بغداد-سانا

أكد وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين أن جولة الحوار الاستراتيجي الرابعة بين العراق والولايات المتحدة ستكون الأخيرة وستشهد الاتفاق على جدولة الانسحاب الأمريكي من البلاد.

وقال حسين في تصريح لقناة “العراقية الإخبارية” إن “الإدارة الأمريكية الحالية تفهم الأوضاع في العراق بشكل يخالف الإدارة السابقة” مشيرا إلى أن لقاء رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس الأمريكي جو بايدن سيناقش مجمل العلاقات العراقية الأمريكية.

ورجح حسين عودة العراق وأمريكا إلى اتفاق عام 2008 بعد انتهاء جولات الحوار في إشارة إلى تحديد سقف زمني للانسحاب الأمريكي من العراق .

وكان المتحدث الرسمي باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية اللواء تحسين الخفاجي أعلن في العشرين من تشرين الأول العام الماضي انسحاب أول دفعة من القوات الأمريكية من العراق بعد أن صوت مجلس النواب العراقي في الخامس من كانون الثاني العام الماضي بأغلبية مطلقة على قرار يلزم الحكومة العراقية بإنهاء الوجود الأجنبي في البلاد بعد الجرائم الأمريكية ضد مقرات عسكرية عراقية وقيادات عسكرية عراقية.