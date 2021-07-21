أجواء حارة وفرصة لزخات مطرية على الساحل

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة غداً أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً حاراً بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام وسديمياً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية مع فرصة لهطل زخات من المطر فوق المنطقة الساحلية.

وتكون الرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة بالمنطقة الساحلية وغربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات نشطة تتجاوز 55 كم/سا في باقي المناطق تثير الغبار في المناطق الداخلية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

دمشق 38/22

المنطقة الجنوبية 37/20

المرتفعات الجبلية 31/17

المنطقة الوسطى 37/20

المنطقة الساحلية 31/23

المنطقة الشمالية 37/22

منطقة الجزيرة 43/24

المنطقة الشرقية 43/26

منطقة البادية 41/24.