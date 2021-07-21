فيضانات ألمانيا تسببت بخسائر تصل قيمتها إلى خمسة مليارات يورو

برلين-سانا

أعلن اتحاد صناعة التأمين الألماني اليوم أن الأضرار التي سببتها الفيضانات المدمرة التي اجتاحت أجزاء من البلاد الأسبوع الماضي قد تكلف شركات التأمين ما يصل إلى خمسة مليارات يورو.

ونقلت وكالة فرانس برس عن رئيس الاتحاد يورغ أسموسن قوله في بيان: “نتوقع خسائر مؤمناً عليها تتراوح قيمتها ما بين أربعة وخمسة مليارات يورو” واصفاً الكارثة بأنها “واحدة من أكثر العواصف تدميراً في التاريخ الحديث”.

ووفق الاتحاد يغطي التأمين جميع سكان المنازل الفردية والمساكن الجماعية ضد خطر العواصف لكن 46 بالمئة فقط مغطون ضد الكوارث الطبيعية الأخرى مثل الأمطار الغزيرة والفيضانات.

ويعود آخر مبلغ قياسي من حيث التعويضات عن خسائر مؤمن عليها إلى آب 2002 حين بلغ 4.65 مليارات يورو بعد فيضان نهر إلبه في شرق البلاد عقب ظروف مناخية قصوى أثرت على كل أوروبا الوسطى.