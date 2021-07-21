وفاة مواطن وزوجته جراء نشوب حريق في منزلهما في ريف الحسكة

الحسكة-سانا

توفى مواطن وزوجته جراء نشوب حريق بمنزلهما في قرية معيريك بمدينة عامودا شمال محافظة الحسكة.

وذكرت مصادر أهلية لمراسلة سانا أن سبب الوفاة يعود لتعرض المواطن شيخموس الهسو وزوجته لاصابات بالغة جراء الحريق الذي اندلع أمس داخل منزلهما نتيجة استخدام وقود ذي نوعية سيئة “لموقد يعمل على الكاز” ما أدى إلى انتشار النيران داخل المنزل بسرعة كبيرة.

وأشارت المصادر إلى أن الأهالي قاموا بإسعافهما إلى أحد المشافي داخل المدينة إلا أن حالتهما تطلبت نقلهما إلى خارج محافظة الحسكة لكنهما توفيا قبل أن يتم نقلهما إلى خارج المحافظة.

يذكر أن الهسو لاعب نادي عامودا لكرة القدم من مواليد عام 1981.