موسكو: الولايات المتحدة أثارت تفاقماً غير مسبوق للعلاقات مع روسيا

موسكو-سانا

اكدت وزارة الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة أثارت في السنوات الأخيرة تفاقماً غير مسبوق للعلاقات مع موسكو.

وقالت الخارجية في بيان بعد اجتماع لهيئة رئاسة الوزارة اليوم لبحث العلاقات الروسية الأمريكية نقلته وكالة نوفوستي: “خلال النقاش جرت الإشارة إلى أن واشنطن مذنبة لإثارتها في السنوات الأخيرة تفاقماً غير مسبوق في العلاقات الثنائية وهو ما جعل هذه العلاقات تقترب من خط المواجهة الخطير”.

وأشار البيان إلى أن روسيا تتعرض لضغوط منهجية من جانب الولايات المتحدة وحلفائها مؤكداً أن هذا النهج الذي ينتهك القانون الدولي بشكل صارخ سيلقى معارضة شديدة في سياق دعم المصالح المشروعة لروسيا الاتحادية.

وكانت العلاقات الروسية الأمريكية تدهورت خلال السنوات الأخيرة بسبب اختلاف المواقف بينهما حيال حل القضايا الدولية إضافة إلى اتباع الولايات سياسة الهيمنة والتدخل في شؤون الدول الأخرى وعدم الالتزام بالقانون الدولي وهو ما تعارضه روسيا بشدة.