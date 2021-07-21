إصابة ثلاثة أشخاص في إطلاق نار بولاية ويسكونسن الأمريكية

واشنطن-سانا

أصيب ثلاثة أشخاص بجروح في حادث إطلاق نار خلال احتفالات بفوز فريق بكرة السلة في مدينة ميلووكي بولاية ويسكونسن الأميركية.

ونقلت شبكة فوكس نيوز الأميركية عن السلطات المحلية قولها إن جمهور فريق باكس لكرة السلة كان يحتفل بفوز فريقه بالكاس عندما وقع إطلاق نار عند تقاطع شارع (ووتر- كناب) وتم نقل ثلاثة مصابين لاحقاً إلى المستشفى فيما بدأت الشرطة تحقيقاتها لمعرفة أسباب وملابسات الحادث.

وتشهد الولايات المتحدة حوادث إطلاق نار متكررة في ظل القوانين التي تشرع حمل السلاح كحق فردي وتفشي ظاهرة العنف في المجتمع الأميركي.