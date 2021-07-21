بهدف تأمين مادة الغاز للمواطنين.. عمال معمل الغاز باللاذقية يواصلون عملهم خلال عطلة عيد الأضحى

اللاذقية-سانا

في إطار الجهود الحثيثة لتأمين مادة الغاز للمواطنين يواصل عمال معمل الغاز في محافظة اللاذقية عملهم خلال عطلة عيد الأضحى المبارك وذلك بهدف تخفيض مدة الانتظار مع تحسن كمية الوارد من الغاز إلى المحافظة مؤخراً.

وذكر مدير المعمل المهندس ياسر غانم لمراسل سانا أنه مع تحسن الواردات من مادة الغاز ازداد عدد الأسطوانات المنتجة سواء للغاز المنزلي أو الصناعي وهو ما يسهم في تخفيض مدة الانتظار للحصول على الأسطوانة.

وأشار غانم إلى أن الإنتاج الحالي من مادة الغاز يزيد على سبعة آلاف أسطوانة غاز منزلي يومياً.