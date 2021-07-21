إخماد حريق اندلع في أعشاب يابسة وأشجار زيتون بريف حمص

حمص-سانا

أخمد عناصر الدفاع المدني في محافظة حمص اليوم حريقاً اندلع في أعشاب يابسة وأشجار زيتون بريف المحافظة الغربي.

وذكر العميد غياث عاقل مدير الدفاع المدني في حمص لمراسل سانا أن غرفة عمليات الفرع تلقت بلاغاً حول نشوب حريق في أعشاب يابسة وأشجار زيتون في قرية روضة الوعر وعلى الفور تحرك العناصر إلى المكان وعملوا للسيطرة على الحريق ومنع امتداده وإخماده والقيام بعملية التبريد.

وكانت فرق إطفاء حمص أخمدت أمس حريقين الأول اندلع في أحراج بلدات (كفرام والجويخات وعيون الوادي) بريف حمص الغربي والآخر اندلع في أعشاب يابسة وأشجار في حي الوعر ومنطقة بساتين الحصوية شمال مدينة حمص.