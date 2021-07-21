خيال.. عمل مسرحي للأطفال على خشبة ثقافي السويداء

السويداء-سانا

تقدم مسرحية (خيال) الموجهة للأطفال والتي افتتحت عروضها على خشبة مسرح قصر الثقافة في السويداء إسقاطات على الواقع من خلال حكاية فحواها محبة الورود وحمايتها من العابثين.

المسرحية التي أعدها وأخرجها أكرم غزلان وتقدم ضمن تظاهرة فرح الطفولة التي تقيمها وزارة الثقافة والمسرح القومي بالسويداء حملت بعداً توعوياً لمواجهة الصعاب في المجتمع مستخدمة أدوات محببة وقريبة للأطفال من ملابس الزهور وسنابل القمح والديكور البسيط والإضاءة الزاهية والتي لاقت تفاعل الأطفال الحضور.

وأوضح غزلان أن هدف المسرحية تحريض الخيال لدى الطفل بشكل إيجابي ودعوته للأمل بمستقبل أفضل لمواجهة كل المشاكل مشيراً إلى أن فكرة النص تدور حول شخص يحب الزهور ويزرعها ويعتني بها في حديقة صغيرة وهناك جهة أخرى تريد تدميرها كنوع من الإسقاط على حالة الشباب الذين يسعون للهجرة في حين هناك من يريد التمسك بالوطن.

مدير المسرح القومي في السويداء وجيه قيسية أشار إلى أن الطفل هو اللبنة الأساسية في المجتمع والمسرح القومي يعمل قدر المستطاع لإعطائه حقه وخاصة طوال أيام عيد الأضحى المبارك من خلال هذا العرض التفاعلي الذي يعمل على إطلاق خياله وتحكيم عقله ببعض المواقف لتكريس قيم الحق والخير والجمال وترك مساحة له ليقوم بعملية المقارنة والموازنة وإطلاق بعض الأحكام لتعزيز شخصيته.

الممثل فراس حاتم الذي أدى في العرض دور الوردة الحمراء ذكر أن دوره يجسد حالة الخير والجمال مع بعض المبالغة لتحقيق التأثير المطلوب فيما لفت الممثل رواد الصالح ويؤدي دور الوردة الزهرية إلى أن المبالغة في إظهار الحالة أمر ضروري في مسرح الطفل لإيصال الفكرة المطلوبة مع التأكيد على جعل الطفل يضحك لأن الهدف الذي نسعى إليه إدخال الفرح والسرور إلى قلبه.

الممثل عمران الخطيب اعتبر أن مشاركته مع زملائه في هذا العرض المخصص للأطفال أضافت إلى تجربته الفنية وأغنتها وخاصة أنها تتطلب جهداً عالياً وتركيزاً مسؤولاً من ناحية الأداء.

فيما عبر عدد من الأطفال الحضور عن سعادتهم بمشاهدة المسرحية في الوقت الذي وجد عدد من ذويهم أن فيها تجديداً من خلال التفاعل مع الجمهور ما حقق لهم متعة أكبر فضلاً عن تمضية وقت مفيد لصغارهم بعيداً عن الشاشة الصغيرة أو ألعاب الشارع.

ويستمر عرض المسرحية يومياً طوال أيام عيد الأضحى الساعة السادسة مساء.

ديار نصر