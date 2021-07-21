مسرح اتحاد العمال في درعا يستضيف عرضاً للأطفال طيلة أيام العيد

درعا-سانا

يستضيف مسرح اتحاد العمال في مدينة درعا العمل المسرحي الموجه للأطفال (الغابة المسحورة) تأليف وإخراج الفنان محمود عوض وإشراف الفنان هشام كفارنة.

وحول العرض الذي يقدمه تجمع الرائد للفنون المسرحية ذكر مؤلفه ومخرجه أنه يتناول قصة طفل طائش لا يحب العلم ويضل طريقه الذي يوصله إلى الغابة حيث السحر والشعوذة والجهل.

وأوضح عوض أن رسالة العمل الأساسية هي أن من يترك العلم سيقع ضحية الخرافات فضلاً عن التأكيد على دور العلم في اختيار الطريق الصحيح للإنسان منذ نعومة أظفاره وضرورته للتمييز بين الخطأ والصواب معرباً عن أمله بتنشيط الحركة المسرحية في المحافظة ومشاهدة عروض أكثر وخاصة تلك الموجهة للأطفال.

الوتين عوض ممثل مسرحي ذكر أنه قام بدور الفتى الطائش الذي يكره العلم وتحدث إشكالات بينه وبين أبيه جراء ذلك فيذهب إلى الغابة حيث يلتقي هناك بالساحر شيطون الذي يحوله إلى خادم عنده.

الممثل محمد أبو شقير أشار إلى أنه يلعب دور مخلص الذي ينقذ الطفل ويقضي على الساحر شيطون ويخلص الغابة من شروره ويعيد الفتى إلى طبيعته والجمال إلى الغابة حتى تعيش كائناتها بسلام.

عدد من الأطفال الحاضرين أكدوا أن العرض جميل وهادف وهو يشجعهم على متابعة العلم ويبعدهم عن رفاق السوء وعن الأفكار الخاطئة مطالبين بالمزيد من العروض المسرحية المتنوعة الموجهة لشريحتهم.

يشار إلى أن الغابة المسحورة تعرض يومياً طيلة أيام عيد الأضحى المبارك بواقع ثلاثة عروض في اليوم الواحد وهم عرضان في فترة الظهيرة وعرض مسائي.

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