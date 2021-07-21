إنشاء 25 مركز تحويل كهربائي جديد في حمص خلال النصف الأول من العام الحالي

حمص-سانا

نفذت الشركة العامة لكهرباء محافظة حمص خلال النصف الأول من العام الحالي أعمال صيانة واستبدال لأكثر من 39 كم من شبكة التوتر المتوسط موزعة على عدد من مناطق المحافظة وأحياء المدينة.

وبين المهندس صالح عمران مدير شركة كهرباء حمص في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أن الورشات التابعة للشركة قامت بصيانة وإعادة تأهيل واستبدال نحو 40كم من شبكة التوتر المنخفض خلال النصف الأول من العام الحالي لافتا إلى أهمية أعمال الصيانة الدورية ومتابعة واقع الشبكات بشكل مستمر لتأمين الخدمة الأفضل للمواطنين ولدعم استقرار التيار الكهربائي.

وأشار عمران إلى أن الورشات الفنية في الشركة نفذت أعمال صيانة لنحو 90 بالمئة من محطات التحويل الخمس في المحافظة كما حسنت استطاعة 43 مركز تحويل وانجزت عمليات تأهيل وصيانة 70 مركزا في عدة مناطق إضافة إلى إنشاء 25 مركز تحويل جديد خلال النصف الأول من العام الحالي.

وأضاف: تم مؤخرا تجهيز عدد من مراكز التحويل في مناطق مختلفة وفي مراكز ضخ المياه ومنها مركز تحويل بئر مياه تل شنان باستطاعة 200 ك/ف/أ ومركز تحويل الغور الغربية باستطاعة 400 /ك/ف/أ ومركز تحويل مسكنة باستطاعة 50/ك/ف/أ كما تم تركيب مركز تحويل في سوق الخضار بحي بابا عمرو وتركيب محولة إضافية لمركز تحويل ابن مسكويه في حي القصور باستطاعة 50/ ك/ف/أ لكل منها.

لارا أحمد

نشرة سانا الاقتصادية