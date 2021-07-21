هبوط أسعار الذهب

سنغافورة-سانا

تراجعت أسعار الذهب اليوم متجهة نحو تكبد خسائر للجلسة الثانية على التوالي إذ تلقي مكاسب الدولار وانتعاش عوائد سندات الخزانة الأمريكية بظلالها على جاذبية المعدن كملاذ آمن وسط مخاوف حيال المتحور دلتا سريع الانتشار من فيروس كورونا.

وذكرت رويترز أن السعر الفوري للذهب نزل 2ر0 بالمئة إلى 81ر1805 دولارات للأوقية الأونصة وانخفضت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 3ر0 بالمئة لتسجل 50ر1805 دولارات.

واقترب الدولار الأمريكي من أعلى مستوياته للعام وواصلت السندات صعودها اليوم إذ أصبح الانتشار السريع لدلتا لا التضخم هو مبعث القلق الرئيسي للمستثمرين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 1ر1 بالمئة مسجلة 17ر25 دولارا للأوقية وتقدم البلاديوم 2ر1 بالمئة إلى 58ر2665 دولارا وارتفع البلاتين 7ر0 بالمئة إلى 21ر1073 دولارا للأوقية.