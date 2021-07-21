مواطنون يطالبون بإنشاء سوق مركزي لبيع اللحوم بدرعا ومراقبة أسواق البيع للحد من ارتفاع الأسعار

درعا-سانا

طالب عدد من أهالي محافظة درعا بإنشاء سوق مركزي لبيع اللحوم في مدن ومناطق المحافظة في وقت تشهد فيه سوق الأضاحي ارتفاعا ملحوظا بالأسعار ووصلت لحدود 11500 ليرة للكيلو الواحد من “الخروف الحي” بزيادة تفوق ثلاثة آلاف ليرة عن الفترة المقابلة من الشهر الماضي.

وفي جولة لـ سانا الاقتصادية على الأسواق تحدث عدد من تجار الخراف عن أن ارتفاع أسعار الأضاحي في هذه الفترة أمر طبيعي بسبب زيادة الطلب عليها وما يرافقها من نقص في أعداد الثروة الحيوانية إضافة إلى رغبة الكثيرين في بيع مواشيهم للاستفادة من ارتفاع الأسعار في هذه الفترة ولتخفيف الأعباء نتيجة زيادة أسعار الأعلاف وقلة المراعي.

وطالب حسين العلي أحد التجار في ريف المحافظة بتوفير الأعلاف بالكميات الكافية ضمن الدورات المتتابعة التي يفتتحها فرع مؤسسة الأعلاف مؤكدا أن توفير الأعلاف وبالأسعار التي تطرحها المؤسسة يسهم في تخفيض أسعار الخراف أو على الأقل استقرارها.

من جهته يقول المواطن أحمد القاسم إن أسعار لحم الخروف ارتفعت في الآونة الاخيرة وتراوح سعر كيلو الخروف الحي بين 10500 و 11500 للكيلو غرام الواحد حسب الوزن فيما أكد المربي سعيد السمير أن قلة الأعلاف تقف وراء ارتفاع أسعار المواشي إضافة إلى زيادة الطلب عليها خلال العيد مشيرا إلى أهمية توفير الأعلاف للثروة الحيوانية في مراكز البيع وبكميات كافية بما يسهم في استقرار أسعار الثروة الحيوانية وينعكس إيجابا على أسعار اللحوم وخاصة الحمراء.

واعتبر عدد من المواطنين أن عدم وجود سوق للحوم الحمراء في مدن درعا يسبب زيادة في الأسعار لغياب المنافسة في عمليات البيع لافتين إلى أهمية تخصيص مجالس المدن أمكنة لبيع اللحوم تكون قريبة من المسالخ العامة لضمان ايصال اللحوم اليها بشروط صحية وبما يوفر على القصابين أجور النقل.

كما طالب عدد كبير من المواطنين باتخاذ التدابير اللازمة للحد من ارتفاع أسعار الأضاحي وعبر إجراءات عاجلة لتوفير اللحوم بكميات كافية وبأسعار معقولة.

وكان مجلس مدينة درعا دعا أصحاب محال القصابة لمراجعة دائرة الشؤون الصحية للحصول على رخص ذبح نظامية خلال فترة عيد الأضحى المبارك حفاظا على النظافة والصحة العامة.