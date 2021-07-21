ألمانيا تسجل أكثر من ألفي إصابة جديدة بكورونا والمكسيك أكثر من 13 ألفاً

عواصم-سانا

سجلت ألمانيا 2203 إصابات و19 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وبحسب أحدث بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية فقد وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد إلى ثلاثة ملايين و748613 إصابة والوفيات إلى 91416 حالة.

وفي المكسيك أعلنت وزارة الصحة عن 13853 إصابة جديدة و341 وفاة ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و678297 والوفيات إلى 236810 حالات.

وفي الصين أعلنت اللجنة الوطنية للصحة عن تسجيل 22 إصابة جديدة بكورونا انخفاضا من 65 حالة في اليوم السابق مشيرة إلى أن 20 من بين الإصابات الجديدة وافدة من الخارج فيما سجلت الإصابتان المحليتان في مقاطعة يونان.

وبذلك يصل العدد الإجمالي للإصابات في بر الصين الرئيس إلى 92364 حالة في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 حالة وفقا للجنة.