وفاة 12 شخصاً جراء الأمطار الغزيرة في مدينة تشنغتشو وسط الصين

بكين-سانا

تسببت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في مدينة تشنغتشو حاضرة مقاطعة خنان وسط الصين بوفاة 12 شخصا وإصابة خمسة آخرين.

ونقلت وكالة شينخوا عن السلطات المحلية قولها إن متوسط هطول الأمطار على تشنغتشو منذ مساء الأحد وحتى منتصف ليل أمس بلغ 449 مم ما تسبب بمصرع 12 شخصا فيما تم نقل نحو مئتي ألف شخص آخرين إلى مواقع آمنة.

ورفعت مكاتب الأرصاد الجوية في مقاطعة خنان ومدينة تشنغتشو الاستجابة لحالات الطوارئ لكوارث الأرصاد الجوية إلى المستوى الأول فيما أوقف أكثر من 160 قطارا خدماته في محطة تشنغتشودونغ للسكك الحديدية ما أدى إلى تقطع السبل بعدد كبير من الركاب.

ومن المتوقع أن يستمر هطول الأمطار الغزيرة في مقاطعة خنان حتى مساء اليوم وفقا للأرصاد الجوية.

من جانبه ذكر مقر السيطرة على الفيضان والإغاثة من الجفاف بمقاطعة خنان أمس أن الأمطار الغزيرة أثرت على أكثر من 144660 شخصا وشهد ما مجموعه 16 خزانا كبيرا ومتوسطا ارتفاع منسوب المياه ليتجاوز المستوى التحذيري بعد أن هطلت أمطار غزيرة على معظم أجزاء المقاطعة خلال يومي الاثنين والثلاثاء.

ودمرت الفيضانات 9222 هكتارا من المحاصيل ما تسبب بخسائر اقتصادية مباشرة تقدر بنحو 73 مليون يوان أي ما يعادل نحو 3ر11 مليون دولار أمريكي.

وتملك الصين نظام استجابة للطوارئ مؤلف من أربعة مستويات للسيطرة على الفيضانات حيث يعد المستوى الأول الأكثر خطرا.