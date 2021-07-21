مقتل مسلح من ميليشيا (قسد) في بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي

دير الزور-سانا

قتل مسلح من ميليشيا “قسد” المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي في هجوم نفذته الفصائل الشعبية في بلدة أبو حمام بريف دير الزور الشرقي.

وأشارت مصادر محلية لـ سانا إلى أن مجموعة من الفصائل الشعبية استهدفت بالأسلحة الرشاشة أحد مسلحي “قسد” أثناء توجهه إلى أحد مقرات الميليشيا بالقرب من بلدة أبو حمام بالريف الشرقي ما أدى إلى مقتله على الفور.

وتتواصل الهجمات على تحركات ومواقع مسلحي ميليشيا “قسد” ضمن مناطق انتشارهم في الجزيرة السورية حيث قتل وأصيب العشرات منهم خلال الأسابيع الماضية في المناطق التي تحتلها الميليشيا بدعم من قوات الاحتلال الأمريكي في الجزيرة السورية.

وصعدت الميليشيا من ممارساتها الإجرامية بحق الاهالي في الأيام الماضية في قرى ريف دير الزور واختطفت عدداً من سكانها في إطار محاولاتها إيقاف الهجمات التي طالت مسلحيها والتي أسفرت عن مقتل وإصابة العديد منهم.