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تسجيل حصيلة قياسية بإصابات كورونا اليومية في كوريا الجنوبية

2021-07-21

سيئول-سانا

أعلنت كوريا الجنوبية عن تسجيل حصيلة قياسية جديدة بإصابات كورونا اليومية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقال مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية إنه تم “تسجيل رقم قياسي جديد بعدد الإصابات بالفيروس بلغ 1784 متجاوزا الرقم الذي تم تسجيله الأسبوع الماضي الذي بلغ 1378 ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 182265 إصابة”.

وأضاف المركز حالة وفاة جديدة بكورونا ليرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 2060 حالة.

هذا وقد رفعت السلطات الكورية الجنوبية مستوى القيود في سيئول لأعلى درجة بعد رصد هذا العدد القياسي من الإصابات بكورونا.

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