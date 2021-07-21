أنطونوف: واشنطن تحاول استغلال كييف للضغط على موسكو

واشنطن-سانا

أعلن سفير روسيا لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول استغلال أوكرانيا للضغط على روسيا.

وقال أنطونوف لقناة “آر تي أميريكا”: “يبدو لي أن بعض المسؤولين السياسيين يريدون استغلال أوكرانيا كأداة للضغط على روسيا لتغيير سياسة موسكو الدولية المستقلة وسياستها الاقتصادية”.

وأضاف: “أنا لا أفهم ما هي المصالح السياسية للإدارة الأميركية في أوكرانيا البعيدة جغرافيا جدا عن أميركا” مشيرا إلى أن بعض السياسيين لا يعلمون أين تقع أوكرانيا.

وكانت العلاقات الروسية الأميركية تدهورت خلال السنوات الأخيرة بسبب اختلاف المواقف بينهما حيال حل القضايا الدولية من بينها الأزمة الأوكرانية إضافة إلى اتباع الولايات سياسة الهيمنة والتدخل في شؤون الدول الأخرى وعدم الالتزام بالقانون الدولي وهو ما تعارضه روسيا بشدة.