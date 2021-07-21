مسرحية (الغابة وثلج الشتاء) تفتتح عروض تظاهرة (فرح الطفولة) في الحسكة

الحسكة-سانا

بهدف رسم البسمة على وجوه الأطفال وخلق أجواء الفرحة والترفيه لهم قدمت مديرية المسارح والموسيقا بالتعاون مع المسرح القومي عرض “الغابة وثلج الشتاء” المخصص للأطفال.

العرض الذي افتتح تظاهرة فرح الطفولة في الحسكة واستضافته خشبة المسرح في المركز الثقافي العربي بالمدينة حمل طابعاً كوميدياً فكاهياً بهدف ادخال الفرحة في نفوس الأطفال الحضور وفي الوقت ذاته نشر قيم الخير والمحبة والعدالة حيث ساعد في ذلك تقديم الأغاني والموسيقا المرافقة.

معد ومخرج العمل اسماعيل خلف أوضح في تصريح لمراسل سانا أنه كما جرت العادة يحرص المسرح القومي خلال عطلة عيد الأضحى إلى تقديم عمل مسرحي مخصص للأطفال يعتمد على الغناء والرقص والكوميديا ونأمل أن يساهم في نشر بسمة حقيقية على وجوه الأطفال.

الممثل يوسف شاكر أوضح أن العرض رغم أنه كوميدي لكنه يحث في الوقت ذاته على نشر قيم الخير وحب العمل والتعاون ونبذ بعض الأخلاق السيئة كالكسل وعدم قبول النصح وكلها قيم يجب غرسها في نفوس أطفالنا ليكبروا عليها.

ويستمر العرض المسرحي على خشبة مسرح المركز الثقافي طوال أيام العيد ومن خلال عرضين في الساعة الحادية عشرة صباحاً والواحدة ظهراً.

نزار حسن