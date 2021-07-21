الحكومة الإيرانية: إرجاء مفاوضات الاتفاق النووي إلى ما بعد نقل السلطة في البلاد

طهران-سانا

أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي عن إرجاء المفاوضات المتعلقة بإحياء الاتفاق النووي إلى مرحلة ما بعد انتقال كامل السلطة إلى الحكومة الجديدة في البلاد.

وقال ربيعي في تصريح اليوم “إن القيادات العليا ارتأت في سياق تحقيق كل المطالب التي ينص عليها قانون الإجراء الاستراتيجي الصادر عن مجلس الشورى الإسلامي تأجيل هذه المفاوضات إلى مرحلة ما بعد نقل كامل السلطة بين الحكومتين الثانية عشرة والثالثة عشرة في إيران” موضحاً أنه فيما يتعلق بصلاحيات الحكومة الثانية عشرة “فإن الجانب الأساس من هذه المفاوضات أنجز والتوافقات الأولية في سياق إزالة أكثر نسبة من الحظر أجريت إلى الآن”.

وحول موضوع تبادل 10 سجناء بين إيران والولايات المتحدة قال ربيعي “إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية أعلنت دوماً خلال السنوات الأخيرة وانطلاقاً من أهدافها الإنسانية عن استعدادها لتبادل السجناء مع أمريكا لكن عدم إنجاز ذلك حتى اليوم يعود إلى افتقار الإدارة الأمريكية الحالية والسابقة إلى الاستعداد للقيام بذلك” داعياً في الوقت ذاته الحكومة الأمريكية إلى التخلي عن موقفها غير البناء.