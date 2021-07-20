أكاديمي هندي: كلمة الرئيس الأسد رسمت معالم المرحلة المقبلة لإعادة إعمار سورية

نيودلهي-سانا

أكد البروفسور مادهاف نالابات نائب رئيس مجموعة مانيبال للأبحاث المتقدمة في الهند أن كلمة السيد الرئيس بشار الأسد عقب أدائه القسم الدستوري جاءت واضحة وشاملة ورسمت معالم المرحلة المقبلة لإعادة إعمار سورية وعودة المهجرين بفعل الإرهاب إليها.

وقال نالابات في تصريح خاص لمراسل سانا في نيودلهي “إن الرئيس الأسد انتصر في معركته على الإرهاب وعلى جميع الدول التي حاولت النيل من سورية” مؤكداً أن الرئيس الأسد “زعيم شجاع ومحبوب من قبل شعبه”.

ونوه نالابات برؤية الرئيس الأسد للتطورات الجارية وصوابية قراراته وبالجهود التي قدمتها الدول الصديقة كروسيا وإيران والهند التي وقفت إلى جانب سورية دائماً.