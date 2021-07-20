(قسم العز)… احتفالية بريف حلب بمناسبة أداء الرئيس الأسد القسم الدستوري

حلب-سانا

بمناسبة أداء السيد الرئيس بشار الأسد القسم الدستوري أقيمت احتفالية في قرية عسان بريف حلب تحت عنوان “قسم العز” عبر المشاركون فيها عن وفائهم وتأييدهم للرئيس الأسد.

وأكد حسين الجاسم أحد وجهاء عشائر العساسنة لمراسلة سانا أهمية هذه الاحتفالية بمناسبة القسم الدستوري للرئيس الأسد كونها تعبر عن محبة أبناء العشائر لوطنهم وقائدهم متمنياً تحرير كل شبر من الأراضي السورية بهمة الجيش العربي السوري.

وهذا ما أكده الشيخ دهام مزود الجاسم أحد شيوخ العشائر من قبيلة الدليم مضيفاً أن عشائر حلب تقف بكل صدق ووفاء في الحرب خلف قيادة الرئيس الأسد.

وعبر الخوري أسقف شكري توما أمين سر مجلس مطارنة حلب الذي حضر الاحتفالية عن أهمية هذه الاحتفالات كونها تجتمع على محبة الوطن والقائد دعماً لسورية ولأبطال الجيش العربي السوري كي تعود سورية إلى مكانتها المرموقة مهنئاً الجميع بعيد الأضحى المبارك.

وقال نورس الجاسم من عشيرة العساسنة إن هذا الاحتفال يأتي تعبيراً عن حب الوطن ليبقى موحداً وصامداً بوجه الأعداء.

وبين زياد ابراهيم أحد وجهاء العشيرة أن هذه الاحتفالية هي تعبير عن فرحة عشائر حلب وولائهم للرئيس الأسد فيما اعتبر عيسى الابراهيم من وجهاء عشيرة العساسنة أن مثل هذه الاحتفاليات رسالة للخارج بأن سورية واحدة موحدة بقيادة الرئيس الأسد مؤكداً أن أبناء العشائر يرفضون أي تدخل خارجي في شؤون سورية.

زينب شحود