الصين تعرض أسرع قطار مغناطيسي في العالم

بكين-سانا

عرضت الصين اليوم قطار “ماجليف” الجديد الذي يعد أسرع قطار مغناطيسي في العالم.

ونقلت وكالة شينخوا عن مؤسسة السكك الحديدية الصينية قولها إن قطار ماجليف يمثل أحدث إنجاز علمي وتكنولوجي للبلاد في مجال النقل بالسكك الحديدية حيث قامت الصين بتطويره ذاتياً وتبلغ سرعته القصوى 600 كيلومتر في الساعة.

وتم عرض نظام النقل المغناطيسي الجديد لأول مرة في مدينة تشينغداو الساحلية بمقاطعة شاندونغ شرق الصين.

ويمكن للقطار أن يسافر بعربتين إلى 10 عربات تحمل كل منها أكثر من 100 راكب ويعد أسرع مركبة أرضية متاحة على مستوى العالم.